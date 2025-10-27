Cofinimmo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cofinimmo hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,0 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at