Cofinimmo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cofinimmo äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cofinimmo 0,580 EUR je Aktie verdient.

Cofinimmo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,6 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Cofinimmo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,70 EUR je Aktie gewesen.

Cofinimmo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 349,75 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 395,46 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 6,40 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 350,80 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at