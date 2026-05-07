07.05.2026 06:31:29

Coforge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coforge hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 18,23 INR gegenüber 7,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 44,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,44 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 120,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 42,74 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 164,55 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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