Coforge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coforge präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,21 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 61,71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 54,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at