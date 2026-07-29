Coforge vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coforge präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,34 INR, nach 9,47 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,28 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at