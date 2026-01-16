Cogeco Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cogeco Communications präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cogeco Communications 2,39 CAD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cogeco Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 707,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 738,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at