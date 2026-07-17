Cogeco Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cogeco Communications gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -32,28 CAD. Ein Jahr zuvor waren 1,66 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cogeco Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 696,7 Millionen CAD im Vergleich zu 730,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at