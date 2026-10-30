|
30.10.2026 06:31:28
Cogeco Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cogeco Communications stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 695,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 708,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 26,280 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cogeco Communications 7,66 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,79 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,91 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.