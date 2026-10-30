Cogeco Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cogeco Communications stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 695,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 708,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 26,280 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cogeco Communications 7,66 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,79 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,91 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at