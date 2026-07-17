Cogeco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cogeco hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 42,84 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,16 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cogeco in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 724,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 758,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at