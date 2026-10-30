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30.10.2026 06:31:28
Cogeco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cogeco veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,90 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cogeco 1,74 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 713,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 731,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -35,920 CAD. Im Vorjahr waren 8,94 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Cogeco im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,89 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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