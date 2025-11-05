|
Cogent Biosciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cogent Biosciences hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
