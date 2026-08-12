Cogent Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cogent Biosciences ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cogent Biosciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at