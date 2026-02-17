Cogent Aktie
WKN DE: A0DJ5B / ISIN: US19239Y1082
|
17.02.2026 18:38:58
Cogent Biosciences Stock Up 346% as Fund Builds $29 Million Stake After November Phase 3 Breakthrough
On February 13, 2026, First Turn Management disclosed a new position in Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), acquiring 824,283 shares worth $29.28 million at quarter’s end.According to a recent SEC filing dated February 13, 2026, First Turn Management disclosed a new purchase of 824,283 shares of Cogent Biosciences. The fund reported the new position at quarter end, with the value reflecting both the initial investment and any market price changes during the period.Cogent Biosciences is a clinical-stage biotechnology company specializing in targeted therapies for genetically driven diseases. The company's strategy focuses on leveraging scientific expertise and strategic partnerships to advance innovative treatments addressing significant unmet medical needs. Cogent's competitive edge lies in its precision approach and commitment to developing selective inhibitors for challenging molecular targets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cogent Biosciences Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cogent Biosciences Inc Registered Shs
|37,62
|2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.