Cogent Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cogent Biosciences hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,160 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cogent Biosciences ein EPS von -1,940 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at