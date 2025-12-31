Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|
31.12.2025 21:08:03
Cogent Communications VP Sells 4,800 Shares After Tumultuous Year
Henry W. Kilmer, Vice President of Network Strategy at Cogent Communications (NASDAQ:CCOI), directly sold 4,800 shares for a total of $94,992 in an open-market transaction on Dec. 8, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($19.79); post-transaction value based on Dec. 8, 2025 market close ($19.79).* 1-year price change calculated using Dec. 31, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Incmehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.12.25