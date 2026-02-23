23.02.2026 06:31:29

Cogent Communications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cogent Communications stellte am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Cogent Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,910 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,67 Prozent auf 240,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cogent Communications 252,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,800 USD beziffert. Im Vorjahr waren -4,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,82 Prozent zurück. Hier wurden 975,77 Millionen USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 4,201 USD und einen Umsatz von 979,46 Millionen USD beziffert.

