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06.05.2026 06:31:29
Cogent Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cogent Communications veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cogent Communications ein Ergebnis je Aktie von -1,090 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,18 Prozent auf 239,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cogent Communications 247,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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