Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|
26.05.2026 14:34:43
Cogent Subsidiary To Sell 10 US Data Centers For $225 Mln In Cash
(RTTNews) - Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI), a facilities-based provider, announced on Tuesday that its subsidiary, Cogent Fiber, LLC, has agreed to sell 10 data center facilities in the United States to a newly formed entity sponsored by I Squared Capital for $225 million in cash.
The deal covers facilities owned by Cogent's indirect wholly owned subsidiary, Cogent Fiber LLC located in Phoenix, AZ, Anaheim, CA, Burbank, CA, Stockton, CA, Atlanta, GA, Chicago, IL, Elkridge, MD, Kansas City, MO, Nashville, TN and Houston, TX.
Cogent, a Nasdaq-listed internet service provider, said the transaction is expected to close on the later of June 12, and the expiration or termination of the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.
The company did not disclose how it would use proceeds from the sale or provide details on the new I Squared Capital-backed entity acquiring the assets.
In pre-market activity on NYSE, shares of Cogent were up 7.98 percent, changing hands at $19.61, after closing Monday's regular session 1.14 percent lower.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ-Handel: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cogent Communications Holdings Inc
|19,86
|9,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.