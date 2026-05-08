Cognex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cognex hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,25 Prozent auf 268,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at