Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
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06.05.2026 23:05:42
Cognex Corp Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Cognex Corp (CGNX) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $51.7 million, or $0.31 per share. This compares with $23.6 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Cognex Corp reported adjusted earnings of $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $268 million from $216 million last year.
Cognex Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.7 Mln. vs. $23.6 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.14 last year. -Revenue: $268 Mln vs. $216 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.40 To $ 0.44 Next quarter revenue guidance: $ 280 M To $ 300 M
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