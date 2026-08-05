Cognex Corp Reveals Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Cognex Corp (CGNX) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $72.756 million, or $0.43 per share. This compares with $40.511 million, or $0.24 per share, last year.

Excluding items, Cognex Corp reported adjusted earnings of $75.888 million or $0.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.9% to $291.263 million from $249.093 million last year.

Cognex Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $72.756 Mln. vs. $40.511 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.24 last year. -Revenue: $291.263 Mln vs. $249.093 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.54 Next quarter revenue guidance: $ 300 M To $ 320 M Full year EPS guidance: $ 1.64 To $ 1.68 Full year revenue guidance: $ 1.130 B To $ 1.150 B