Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
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05.08.2026 23:39:28
Cognex Corp Reveals Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Cognex Corp (CGNX) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $72.756 million, or $0.43 per share. This compares with $40.511 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, Cognex Corp reported adjusted earnings of $75.888 million or $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.9% to $291.263 million from $249.093 million last year.
Cognex Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $72.756 Mln. vs. $40.511 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.24 last year. -Revenue: $291.263 Mln vs. $249.093 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.54 Next quarter revenue guidance: $ 300 M To $ 320 M Full year EPS guidance: $ 1.64 To $ 1.68 Full year revenue guidance: $ 1.130 B To $ 1.150 B
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