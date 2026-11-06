Cognex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cognex veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cognex 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,18 Prozent auf 313,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 276,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at