31.10.2025 06:31:28
Cognex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cognex gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Cognex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 276,9 Millionen USD – ein Plus von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cognex 234,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
