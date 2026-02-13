|
Cognex stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cognex hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 252,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,680 USD. Im letzten Jahr hatte Cognex einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 994,36 Millionen USD gegenüber 914,51 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
