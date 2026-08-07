Cognex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cognex hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 291,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cognex 249,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at