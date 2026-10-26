Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
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26.10.2026 12:32:14
Cognizant Lands Five-Year AI Partnership Ahead Of Earnings
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Nachrichten zu Cognizant Corp.
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19.10.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Cognizant legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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13.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Cognizant Corp.
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