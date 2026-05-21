Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|
21.05.2026 13:57:50
Cognizant Signs $500 Mln Accelerated Share Buyback Deal
(RTTNews) - Cognizant Technology Solutions (CTSH) said on Thursday it has entered into agreements with Truist Bank and BNP Paribas to repurchase $500 million of its Class A common stock under an accelerated share repurchase program.
The IT services firm will receive about 7.8 million shares on Wednesday, with the final number of shares to be based on the volume- weighted average price of its stock less a discount.
The ASR is part of Cognizant's updated 2026 share repurchase plan announced on May 18.
In pre-market activity on Nasdaq, shares of Cognizant were up 0.52 percent, changing hands at $51.56, after closing Wednesday's regular session 0.83 percent higher.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
18.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.05.26