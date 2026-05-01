Cognizant stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cognizant hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cognizant noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,41 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at