Cognizant stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cognizant lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cognizant im vergangenen Quartal 5,48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cognizant 5,25 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at