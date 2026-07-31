Cognizant Technology Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cognizant Technology Solutions veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Cognizant Technology Solutions ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 27,70 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cognizant Technology Solutions 29,73 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at