Cognizant Technology Solutions Corp. Reports Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $627 million, or $1.39 per share. This compares with $274 million, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Cognizant Technology Solutions Corp. reported adjusted earnings of $670 million or $1.49 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $5.664 billion from $5.415 billion last year.

Cognizant Technology Solutions Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $627 Mln. vs. $274 Mln. last year. -EPS: $1.39 vs. $0.56 last year. -Revenue: $5.664 Bln vs. $5.415 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 5.49 B To $ 5.57 B Full year EPS guidance: $ 5.72 To $ 5.79 Full year revenue guidance: $ 22.05 B To $ 22.14 B