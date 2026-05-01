Cognizant Technology Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cognizant Technology Solutions hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal hatte Cognizant Technology Solutions ebenfalls ein EPS von 0,010 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,88 Prozent auf 28,45 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,91 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at