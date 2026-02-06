Cognizant Technology Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cognizant Technology Solutions hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal hatte Cognizant Technology Solutions ebenfalls ein EPS von 0,010 BRL je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,77 Milliarden BRL – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,67 Milliarden BRL eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cognizant Technology Solutions ein Gewinn pro Aktie von 0,020 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 117,92 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 106,40 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at