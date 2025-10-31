Cognizant Technology Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cognizant Technology Solutions ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cognizant Technology Solutions die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 29,50 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,97 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at