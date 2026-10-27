Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|
27.10.2026 13:36:32
Cognizant, Travelport Join Hands To Modernize Travel Retail With AI
(RTTNews) - Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) and Travelport Worldwide Limited have announced the next phase of their strategic partnership to modernize travel service platforms in the current artificial intelligence era.
The strategic partnership will include technology transformation through AI-assisted engineering, business process transformation through workflow automation, and product innovation through embedding AI-native capabilities.
Cognizant staff will engage with Travelport across 18 countries. The initial engineering focus will be Travelport Trip Services, which handles bookings, exchanges, refunds, and servicing worldwide. The resulting gains in engineering speed and quality could boost the delivery of new AI capabilities to Travelport's customers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Cognizant legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Cognizant Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Cognizant Corp.
|59,16
|-4,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.