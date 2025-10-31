Cognizant: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cognizant hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cognizant 5,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at