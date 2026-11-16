Cognor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cognor hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 PLN gegenüber -0,140 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 618,0 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at