Cognor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cognor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 PLN erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 496,3 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 498,3 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at