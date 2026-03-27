27.03.2026 06:31:29

Cognyte Software gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cognyte Software präsentierte in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cognyte Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 94,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,09 Prozent auf 400,04 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 350,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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