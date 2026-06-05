Cognyte Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cognyte Software hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at