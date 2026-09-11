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11.09.2026 06:31:28
Cognyte Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cognyte Software hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cognyte Software 109,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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