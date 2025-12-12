|
Cognyte Software: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cognyte Software hat am 09.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cognyte Software ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 100,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
