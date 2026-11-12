Cohen Circle Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cohen Circle Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cohen Circle Acquisition A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at