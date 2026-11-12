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12.11.2026 06:31:28
Cohen Circle Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cohen Circle Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cohen Circle Acquisition A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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