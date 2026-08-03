Cohen Circle Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cohen Circle Acquisition A hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at