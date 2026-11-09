Cohen Circle Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cohen Circle Acquisition A präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cohen Circle Acquisition A -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,0 Millionen USD – ein Plus von 17,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cohen Circle Acquisition A 297,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at