Coherent and Lumentum shares pop on Nvidia deals. Why optical stocks are so hot these days.
Optical technologies are increasingly critical in data centers as they support energy-efficient, ultrahigh-bandwidth connections.
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
