Coherent Aktie
WKN: 864089 / ISIN: US1924791031
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04.09.2026 14:45:01
Coherent CFO Sherri Luther Sells 3,000 Shares
Sherri R. Luther, Chief Financial Officer of Coherent (NYSE:COHR), sold 3,000 shares of common stock on Aug. 18, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($324); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($306.43).Coherent is a leading provider of advanced laser technologies, with a market capitalization of $51.7 billion and TTM revenue of $7.1 billion, reflecting substantial scale in the hardware and equipment sector. The company's dual-segment business model provides diversified revenue streams and positions Coherent at the intersection of critical technology trends in manufacturing, semiconductors, and scientific innovation. With a workforce of 51,478 employees and demonstrated operational profitability (TTM net income of $769.9 million), Coherent maintains a competitive advantage through its vertically integrated approach to laser technology development and its established relationships across key industrial verticals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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