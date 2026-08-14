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14.08.2026 06:31:29
Coherent hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Coherent hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 1,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coherent noch ein Gewinn pro Aktie von -0,830 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 33,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Coherent im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,12 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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