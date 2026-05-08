Coherent: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coherent hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coherent -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,81 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at