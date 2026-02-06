Coherent stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coherent präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent auf 1,69 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at